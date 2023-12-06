Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 16. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, öte yandan yangının yan fabrikalara sıçramaması için de işçiler yoğun çaba sarf etti. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - KAYSERİ