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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yangın söndürme çalışmaları ve havadan görüntüleme devam ediyor. Yangının nedeni henüz belli değil.

Kayseri'de fabrika yangınındaki hasar böyle görüntülendi

3 kişinin hayatını kaybettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa
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