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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 Ölü
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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