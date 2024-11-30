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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya fabrikasında çıkan yangında 1'i kadın, 3 işçi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi için soruşturma başlatıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 işçinin kimliği belli oldu.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. (40), M.D. (54) ile Suzan Ç. (48) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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