Kayseri'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçe, balkon mobilyası üreten bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Erkilet Camikebir Mahallesi Mehmet Ali Çevrim Sokak'ta bulunan Mobilyakent'teki bahçe ve balkon mobilyası üreten atölyede yangın çıktı. Sobadan çıkan alevin mobilyaları yakmasıyla çıktığı düşünülen yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İ.K.'ya ilk müdahale hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ