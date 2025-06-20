Kayseri'de Miras Kavgası Kanlı Bitti: Firari Sanık Gürcistan'da Yakalandı

Kayseri'de Miras Kavgası Kanlı Bitti: Firari Sanık Gürcistan'da Yakalandı
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Kayseri'de miras kavgası nedeniyle iki kuzenini ve kuzenlerinin dayısını öldüren firari sanık Mehmet Y., 3 buçuk yıl sonra Gürcistan'da yakalandı. Türkiye'ye iadesi için yasal süreç başlatıldı.

Kayseri'de miras nedeniyle kuzenleri, 2 kuzeni ile kuzenlerinin dayısını öldüren firari sanık 3 buçuk yıl sonra Gürcistan'da yakalandı.

Kayseri'de 3 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda; miras nedeniyle kuzenleri Seyit Y., Gaffar Mehmet Y. ile kuzenlerinin dayısı Serdar Y.'yi öldüren firari sanık Mehmet Y.'nin, 14 Mayıs 2025'te Gürcistan'da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. M.Y.; 'kasten öldürme, kasten yaralama, silahla kasten yaralama ve vücutta kemik kırılmasına veya çıkığa neden olan kasten yaralama' suçlarından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrine istinaden kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Gürcistan'da tutuklu bulunan firari sanık M.Y.'nin Türkiye'ye iadesi için 3 ay süreyle tutuklu kalacağı ve Suçların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi istikametinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği ifade edildi.

Olay:

3 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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