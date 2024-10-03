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Kayseri'de Mini Araç Yaşlı Adamı Ağır Yaraladı

Kayseri'de Mini Araç Yaşlı Adamı Ağır Yaraladı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama mini aracın çarpması sonucu ağır yaralanma olayı gerçekleşti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde mini aracın çarptığı yaşlı şahıs ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Harman Mahallesi Komanda Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; U.Ş. idaresindeki 38 UT 250 plakalı mini araç, karşıya geçmeye çalışan C.K.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan C.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan mini araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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