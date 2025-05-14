Kayseri'de Minareden İntihar Girişimi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, caminin minaresine çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekipleri, şahsı ikna ederek minareden indirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde minareye çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı polis ekipleri ikna etti.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi üzerinde bulunan Mimarsinan Kuloğlu Camii'nde meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen H.Ş. (40) caminin minaresine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minarenin altına yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra ikna olan H.Ş., minareden indirilerek polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa