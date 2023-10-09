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Kayseri'de mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen kişi bulundu

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3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi. Polis, cinayet şüphesiyle ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Fehmi Lüp (34), mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Melikgazi'deki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, cesedin Fehmi Lüp'e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kayseri 3. Sayfa Haberler

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