Kayseri'de mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen kişi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi. Polis, cinayet şüphesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Melikgazi'deki asri mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, bıçaklanmış bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, cesedin Fehmi Lüp'e ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı.