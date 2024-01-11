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Kayseri'de Metruk İkamet Yanarak Söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan metruk ikamet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yanan metruk ikamet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kadife Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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