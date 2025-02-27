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Kayseri'de 'Mete' Kod adlı İhraç Astsubay Gözaltına Alındı

Kayseri'de 'Mete' Kod adlı İhraç Astsubay Gözaltına Alındı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası bulunan ihraç astsubay N.M.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Mete' kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma suçundan' 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Mete' kod adlı ihraç astsubay N.M.O.'yü (37) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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