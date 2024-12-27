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Kayseri'de Megafon ve Siren Kullanan Sürücüye Rekor Ceza

Kayseri'de Megafon ve Siren Kullanan Sürücüye Rekor Ceza
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, megafon ve siren kullanan bir araç sürücüsüne 211 bin 958 TL ceza uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl 1 ay el koydu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince megafon ve siren kullandığı tespit edilen araç durdurulurken; alkolmetreyi üflemeyi de reddeden sürücüye 211 bin 958 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri esnasında, megafon ve siren kullandığı tespit edilen bir araç durduruldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde alkolmetreye de üflemeyi reddeden araç sürücüsüne ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 yıl 1 ay el konulurken araç ise 30 gün trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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