Kayseri'de markette tabancayla vurulan şahıs ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir market içerisinde meydana gelen olayda tabancayla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Nil caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi tabancayla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre intihara teşebbüs ettiği düşünülen şahıs, çevredekiler tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ