Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçi, yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçi, yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delikkaya Mahallesi'nde bir çinko madeninde sabah saatlerinde göçük yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişiden Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedeni madenden çıkartıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri göçük altındaki diğer işçi Murat Erdil'i kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonrasında Murat Erdil'e sağ olarak ulaşıldı. Erdil, madenden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

title