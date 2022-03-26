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Kayseri'de maden ocağında göçük

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi göçük altında kaldı.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir çinko madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delikkaya mahallesinde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Olayın ardından bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre göçük altında 2 kişinin kaldığı öğrenilirken ekiplerin şahısları kurtarma çalışması sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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