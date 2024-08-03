Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri-Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil takla atarak karşı yola geçti. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

Kayseri'de lastiği patlayınca takla atarak karşı yola geçen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen bir kişi de, görüntülü arama ile yakınlarına kazanın nasıl olduğunu anlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Ankara yolu 35. kilometrede meydana gelen kazada, G.D. idaresinde 27 BE 497 plakalı Tofaş marka araç, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı yola geçen otomobilde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıt gibi ezilen Tofaş marka otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülü arama ile kazayı anlattı

Bu sırada kaza yerine gelen bir kişi de görüntülü aradığı yakınlarına kazanın nasıl olduğunu tek tek anlattı. Hasar alan aracı da yakınlarına gösteren şahıs, "ucuz atlatmışlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Ankara Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

 Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

 Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title