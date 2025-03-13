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Kayseri'de Kuyumcu Soyma Girişimi: Yaşlı Kadın Gözaltında

Kayseri'de Kuyumcu Soyma Girişimi: Yaşlı Kadın Gözaltında
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Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınları kontrol etme bahanesiyle sarrafın kafasına taşla vurdu. Çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Kayseri'de bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, altınlara bakma bahanesiyle yanına gittiği sarrafın kafasına taşla vurarak kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Çevredeki komşu esnafların yardımıyla etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın, sarraf altınları gösterdiği sırada taşla kafasına vurdu. Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın, daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi. Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı.

Öte yandan yaşlı kadının sarrafın kafasına taşla vurduğu ve sonrasında yaşanan arbede güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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