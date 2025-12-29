Haberler

Kuruyemişçi deposunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri Kocasinan ilçesinde bir kuruyemişçi deposunda klimadan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir kuruyemişçi deposunda klimadan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniçay Sokak'ta bulunan bir kuruyemişçi dükkanındaki klima, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler depodaki malzemelere sıçrarken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
