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Kayseri'de Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Kurşunlama Olayı: İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evi kurşunlayan iki kişi, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı. Şahıslar suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Kayseri'de bir evi kurşunlayarak kaçan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde araçla sokağa gelen 2 kişi bir evi kurşunladı. Olayın ardından çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonda O.T. (28) ve B.T. adlı şüpheliler suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Hukuk Olay Suç

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