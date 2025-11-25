Kayseri'de Kovalamaca Sonrası Otomobil Takla Attı, 2 Yaralı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan otomobil kovalamaca sırasında kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası alev alan otomobil söndürülürken, kaçan 2 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri şüphe üzerine F.Y. yönetimindeki 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan F.Y. kaçmaya başladı. 4 kilometrelik kovalamacanın ardından F.Y., yönetimindeki otomobille Osman Kavuncu Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından F.Y. ve yanındaki şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını söndürdü. Otomobilden tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ