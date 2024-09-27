Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Korku Saçan Çete Çökertildi: 9 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, 6 farklı suçu bir arada işleyen 9 kişilik çeteye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların evlerinde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. 9 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korku saçan çeteyi polis çökertti: 9 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 6 farklı suçu beraber işledikleri belirlenen 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli saha ve kamera inceleme çalışmaları sonucu şüpheli 9 kişinin 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' olmak üzere 6 farklı suçu grup halinde işledikleri tespit edildi. Şahısların kaldığı 12 adresi tespit edilerek 70 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca fişeği ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; şüpheli şahısların dükkanları kurşunladıkları anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de Korku Saçan Çete Çökertildi: 9 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Kayseri Polis Hukuk Suç

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş
2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında, nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });