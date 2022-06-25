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Kayseri'de korku dolu anlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de korku dolu anlar

Kayseri'de korku dolu anlar Av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de korku dolu anlar

Av tüfeği ile etrafa rastgele ateş açan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen S.S. (47), eline aldığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler caddenin bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapatırken, çelik yelek giydi. İkna olmayan S.S., yaklaşık 45 dakika sonra eve giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın elindeki av tüfeği polis ekipleri tarafından alınırken, çevredekilerde rahat bir nefes aldı.

Gözaltına alınan S.S. karakola götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

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