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Kayseri'de Köpeği Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de Köpeği Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kayseri'de bir kişi, elindeki köpeği defalarca aydınlatma direğine vurarak yaraladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı ve yaralı köpek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kayseri'de köpeği defalarca direğe vurarak yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi elindeki köpeği defalarca aydınlatma direğine vurarak yaraladı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şahsın İ.P. (21) olduğunu belirledi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı köpek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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