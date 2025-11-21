Kayseri'de Kontrolsüz Geçiş Kaza Yaptırdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dur levhasına dikkat etmeyerek kontrolsüz yola çıkan otomobil kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak'ta, dur levhasının bulunduğu sokaktan gelen bir otomobil, kontrolsüz şekilde geçerek başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından savurulan otomobil levhayı devirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ