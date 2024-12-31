Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 38 NU 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasıyla otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
img

Yeni yıla boğazın soğuk sularında girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.