Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı

Kayseri'de Kontrolden Çıkan Otomobil 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin karşı yola geçerek iki araca ve bir elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan ve karşı yola geçen otomobilin 2 araca ve elektrik trafosuna çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde, 06 LGM 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak karşı yola geçti. Duramayan otomobil 06 DL 9426 plakalı hafif ticari araca ve 80 AFA 732 plakalı otomobil ile elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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