Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Komşusunun Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli olduğu komşusunun eşini bıçakla öldürüp, çocuklarına da saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli olduğu komşusunun eşini bıçakla öldürüp, çocuklarına da saldıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada sanık M.K.'nın 'canavarca hisle kadını kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.K. ise savunmasında komşularının kendisini rahatsız ettiğini, özellikle elektriklerini kestiğini ve tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada; sanık M.K.'ya 'canavarca hisle kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün çocuklarına karşı işlediği 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 2'şer kez 14 yıl hapis cezasına hükmetti.

Olay

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler 17-18 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı 17-18 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title