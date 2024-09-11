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Kayseri'de komşusunu keserle öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para için tartıştığı iddia edilen komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, maktulun eşi idam cezası talebinde bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para için tartıştığı iddia edilen komşusunu keserle başını ezerek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık İ.K., maktul H.S., yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, maktul Hasibe Soykuk'nin eşi Seyit Ahmet Soykuk, sanık İ.K. için idam cezası talebinde bulundu. S.A.S., duruşma salonunda gözyaşları içinde, "İdam istiyorum. 10 aydır uyku uyuyamıyorum" dedi.

Mahkeme, İ.K.'ya 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı yağma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak, istinaf mahkemesi sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığını değerlendirmek üzere dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için başka bir tarihe ertelendi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feci cinayetin ardından çalışma başlatan Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, cinayete kurban giden kadının eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk ile beraber komşusu İsmail K.'yi gözaltına aldı. Seyit Ahmet Soykuk serbest bırakılırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 3 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İsmail K. tutuklanırken, cinayete kurban giden kadının 2 oğlu serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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