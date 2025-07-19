Kayseri'de Komşuları Tarafından Ölü Bulunan Adamın Ölümü Soruşturuluyor

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, komşuları tarafından evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı ve ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeni Mahalle 3531 sokakta meydana gelen olayda M.A.'dan (40) haber alamayan komşuları kapıyı kırıp içeri girdi. M.A.'yı hareketsiz bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.A.'nın cansız bedeni; kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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