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Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.C. tarafından açılan ateş sonucu M.Ö. ve E.Ö. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.'nin üzerinde bulunan tabanca ile ateş etmesi sonucu M.Ö. karın kısmına isabet eden mermi ile yaralanırken, aynı evde bulunan E.Ö. de bacağını kurşun sıyırması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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