Kayseri'de komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de Tacettin Veli Mahallesi'nde yaşayan komşu aileler arasında çıkan tartışma silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla, 2 kişi ise atılan taşlarla yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de komşu iki aile arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Yurttaş Sokak'ta ikamet eden komşular arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada 3 kişi tüfek saçmalarıyla 2 kişi ise atılan taşlarla yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.