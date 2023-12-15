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Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon: 10 kişi yakalandı

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Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyete götürüldü.

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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