Kayseri'de Koca, Eşine Sinirlenip Binanın Çatısını Yaktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, eşiyle kavga eden bir adam, sinirlenerek oturduğu binanın çatısını ateşe verdi. Olay sonrası kaçan koca, polis tarafından yakalandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra eve alınmayan koca sinirlenip, oturduğu binanın çatısı yaktı. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında yaşayan A.S. iddiaya göre daha önceden eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. eşinin kapıyı açmamasına sinirlenerek, binanın çatısını yaktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
