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Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren şahıs Adana'da yakalandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde kızının erkek arkadaşını vurarak öldüren şahıs, 46 gün sonra Adana'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kızının erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan şahıs, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cinayet şüphelisi olarak aranan Ş.A. (36), Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışma sonucu Adana'da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 Temmuz'da meydana gelen olayda Ş.A., kızı T.A.'nın erkek arkadaşı olan O.C.G.'yi yanında bulundurduğu tabancayla vurarak yaralamıştı. Olayın ardından Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan O.C.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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