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Kayseri'de Kızını Bıçaklayarak Öldüren Baba Hakim Karşısına Çıktı

Kayseri'de Kızını Bıçaklayarak Öldüren Baba Hakim Karşısına Çıktı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, öz kızını bıçaklayarak öldüren baba Y.Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisini savunan sanık, öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını öne sürdü. Olayda, baba ve kızı arasında çıkan tartışmanın ardından, B.E. taşla babasını yaraladı. Baba da bıçakla karşılık vererek kızını yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öz kızını bıçaklayarak öldüren ve 38 suç kaydı bulunan baba hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisini savunan sanık, "Hiçbir baba kızına kıyamaz. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Birçok hasmım var o nedenle bıçak taşıyordum" dedi.

1 çocuk annesi öz kızı B.E.'yi bıçaklayarak öldüren baba Y.Y.; ilk kez hakim karşısına çıktı. 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya B.E.'nin kocası D.E. ve tutuklu sanık Y.Y. ile avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Y.Y., "Ben evime giderken kızım arkamdan geldi. 'Seni ve ailen kurtardım böyle mi davranıyorsun' dedim. Kafama taşla vurdu. Şuurumu kaybettim. Elindeki taşı tekrar kaldırdığını gördüm. Kendimi korumak adına belimde olan bıçağı elime aldım, korkutmak istedim. Bıçağın kızımı yaralayıp yaralamadığını bilmiyorum. Bana bir daha vurmasın diye arkasından gittim. Binanın karşısında fırın vardı. Kızımı fırına girerken elini karın bölgesine götürdü. Yaralandığını anladım. Korktum evime gittim. Kızım kafama vurmuştu ve kanıyordu. Polis aradı, yerimi söyledim. Hiçbir baba kızına kıyamaz. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Birçok hasmım var o nedenle bıçak taşıyordum. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

3 Mayıs tarihinde ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana gelen olayda; baba Y.Y. (48) ile kızı B.E. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.E. taşla babasını başından yaraladı. Bunun üzerine baba Y.Y. de yanındaki bıçak ile kızına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.E. ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Politika kayseri 3-sayfa Hakim Baba Suç

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