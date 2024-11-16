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Kayseri'de Kız Arkadaşını Vuran Şüpheli 10 Gün Sonra Yakalandı

Kayseri'de Kız Arkadaşını Vuran Şüpheli 10 Gün Sonra Yakalandı
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Kayseri'de, kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.Y.K.'yı silahla vurduktan sonra kaçan R.A. isimli şüpheli, 10 gün sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan araştırmada, R.A.'nın saklandığı evde suç aleti ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kayseri'de kız arkadaşı olduğu iddia edilen genç kızı silahla vurup yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, 10 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Kasım'da Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 407. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.'nin (17) evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.'ye ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

10 gün sonra yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli R.A.'nın yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.A. emniyete götürüldü. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada ise suç aleti ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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