Kayseri'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A.'nın (28) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ