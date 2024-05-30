Kayseri'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan V.A.'nın adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A.'nın (28) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ