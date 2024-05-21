Kayseri'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 farklı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (33) saklandığı ikamette yakalandı.

İşlemleri tamamlanan E.K. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ