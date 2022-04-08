Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı - Haberler

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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Osman Kavuncu, Anafartalar, Gesi Fatih, Anbar, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde farklı adreslerde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., F.Ç. N.D. C.T., R.Ü ve U.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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