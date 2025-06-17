Kayseri'de Kene Nedeniyle 4. Ölüm Gerçekleşti

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Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateş tedavisi gören 36 yaşındaki bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte şehirde keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kayseri'de keneden 4'üncü ölüm

KAYSERİ - Kayseri'de keneye bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateş tedavisi gören kadın yaşamını yitirdi.

Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, vücuduna kene yapıştığını fark eden 36 yaşındaki Ü.T., bir süre sonra rahatsızlandı. Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ü.T.'nin ölümüyle birlikte Kayseri'de keneden ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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