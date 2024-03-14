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Kayseri'de kaza sonucu alev alan otomobilde sürücü hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, alev alan otomobilde bulunan sürücü ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza sonrası alev alan otomobilin yola fırlayarak ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.A. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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