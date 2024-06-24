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Kayseri'de kaza: Otomobil duvara çarptı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada savrulan otomobil duvara çarptı. Kazadan araçtaki sürücü ve yolcu burunları kanamadan kurtuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada savrulan otomobil duvara çarptı. Kazadan araçtaki sürücü ve yolcu burunları kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde 38 NS 945 plakalı otomobil ile 38 AFP 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 NS 945 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarparak kullanılamaz hale geldi. Kazadan araçtaki sürücü ve yolcu burunları kanamadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde kazada yaralanan olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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