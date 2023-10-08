Kayseri'de Kayıp Genç Asılı Halde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, metruk bir binada asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Mahallesi'nde ikamet eden ve 4 gündür kayıp olarak aranan Cengizhan K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cengizhan K., İbrahimağa Mahallesi Trem Sokak'ta bulunan metruk bir binada asılı halde bulundu. Cengizhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ