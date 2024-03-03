Kayseri'de Kayınbirader Tarafından Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K.. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti. Çevredekilerin soöfur üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken. sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken. S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen S.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ