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Kayseri'de Kavşakta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Kavşakta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada N.D. idaresindeki 38 ND 151 plakalı otomobil ile H.H.U. idaresindeki 38 HU 635 otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 38 HU 635 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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