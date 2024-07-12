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Kayseri'de kavga sonucu uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü, sanığa 15 yıl hapis cezası

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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığa Kasten Öldürme suçundan ceza verdi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın davasında karar çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.B. savunmasında, "Aileme ve kendime yapılanlar için yaptım. Çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmek istemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B.'ye Kasten Öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Mahallesi'nde farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı. Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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