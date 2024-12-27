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Kayseri'de Kavga Sonucu Bıçaklanma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta meydana gelen kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Yasin D., hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli B.C. ise olaydan sonra kaçtığı yerden yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak üzerinde bulunan parkta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C., yanındaki bıçak ile Yasin D.'ye (46) saldırdı. Yasin D. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, B.C. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Yasin D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan B.C.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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