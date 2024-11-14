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Kayseri'de Kavga Sonrası 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Kayseri'de Kavga Sonrası 13 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kavga eden iki grup arasında çıkan tartışmada 13 yaşındaki M.T. bıçakla ağır yaralandı. Olayla ilgili şüpheli 15 yaşındaki S.C. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga esnasında henüz kimliği tespit edilemeyen şahıs yanındaki bıçakla M.T.'ye (13) saldırdı. M.T. vücuduna isabet eden bıçakla ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.C. (15) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheli S.C.'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünde geçirilen S.C., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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