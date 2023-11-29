Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olayda, E.N.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.N.Ç, kocasını bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın ise gözaltına alındı.

Kayseri'de kavga eden karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan E.N.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.N.Ç, kocası Y.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.