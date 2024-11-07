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Kayseri'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 'kasten yaralama' suçundan 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.P. yakalanarak tutuklandı. Emniyet, halkın huzurunu bozanlarla mücadelede kararlılığını sürdüreceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten yaralama' suçundan hakkında 22 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P.. yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.P.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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